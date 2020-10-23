В ООН привітали перемовини Вірменії з Азербайджаном в США

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В ООН підтримують дипломатичні зусилля, спрямовані на деескалацію конфлікту навколо Нагірного Карабаху і сприяють відновленню переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ. Про це заявив прес-секретар ООН, Стефан Дюжаррік, передає УНН з посиланням на Центр новин ООН.

Зазначається, що зустріч глав МЗС Азербайджану Джейхун Байрамова і Вірменії Зограба Мнацаканяна з держсекретарем США Майком Помпео відбудеться у Вашингтоні сьогодні, 23 жовтня.

Додається, що в ООН неодноразово закликали обидві сторони зупинити кровопролиття і відновити переговори за посередництва співголів Мінської групи - Росії, США і Франції.

Як повідомляв УНН, з початку ескалації ситуації навколо Нагірного Карабаху з азербайджанської сторони загинув 61 мирний житель, ще понад 290 цивільних громадян поранені. У Вірменії заявили, що Нагірному Карабаху загрожує гуманітарна та екологічна катастрофа через загиблих під час боїв в регіоні людей.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що говорити про миротворців у Карабасі можна лише після деокупації територій. Проте прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виключив дипломатичне врегулювання конфлікту з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

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