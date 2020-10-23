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В ООН приветствовали переговоры Армении с Азербайджаном в США

В ООН приветствовали переговоры Армении с Азербайджаном в США

Киев  •  УНН

 • 10887 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В ООН поддерживают дипломатические усилия, направленные на деэскалацию конфликта вокруг Нагорного Карабаха и способствующие возобновлению переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, передает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.

Отмечается, что встреча глав МИД Азербайджана Джейхун Байрамова и Армении Зограба Мнацаканяна с госсекретарем США Майком Помпео состоится в Вашингтоне сегодня, 23 октября.

Добавляется, что в ООН неоднократно призывали обе стороны остановить кровопролитие и возобновить переговоры при посредничестве сопредседателей Минской группы — России, США и Франции.

Как сообщал УНН, с начала эскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха с азербайджанской стороны погиб 61 мирный житель, еще более 290 гражданских лиц ранены. В Армении заявили, что Нагорному Карабаху грозит гуманитарная и экологическая катастрофа из-за погибших во время боев в регионе людей.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что говорить о миротворцах в Карабахе можно только после деоккупации территорий. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил дипломатическое урегулирование конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

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