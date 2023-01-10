В ООН повідомили, що у 2021 році кожні 4,4 секунди помирала дитина або молода людина

Деталі

Згідно з останньою доповіддю, опублікованою Міжурядовою групою ООН з оцінки дитячої смертності (UN IGME), у 2021 році 5 мільйонів дітей померли у віці до 5 років. Померли також 2,1 мільйона дітей або молодих людей у віці від 5 до 24 років.

Згідно з іншою доповіддю, опублікованою ООН, 1,9 мільйона немовлят народилися мертвими за той самий період, і цим смертям можна було б запобігти завдяки рівному доступу до системи охорони здоров’я та наданню високоякісних послуг з охорони здоров’я дітей.

Починаючи з 2000 року, ризик смертності у всіх вікових групах знизився в усьому світі, причому смертність дітей віком до 5 років знизилася на 50% у всьому світі.

За цей період смертність дітей та молоді у віці 5-24 років зменшилася на 36%, а мертвонароджуваність — на 35%. Одним з найважливіших факторів, що сприяють зниженню рівня смертності, є інвестиції в базові системи охорони здоров’я жінок, дітей та молоді.

“Однак, незважаючи на те, що показники смертності почали значно знижуватися після 2010 року, 54 країни ризикують не досягти своїх цілей сталого розвитку щодо смертності дітей у віці до 5 років”, — йдеться в повідомленні.

Оголосивши, що у 2021 році кожні 4,4 секунди помирала дитина або молода людина, ООН попередила, що якщо системи охорони здоров’я не будуть достатньо розвинені, то до 2030 року можуть померти приблизно 59 мільйонів дітей та молодих людей, а 16 мільйонів немовлят можуть народитись мертвими.

Відхья Ганеш, директор з планування та моніторингу аналітики даних Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), яку цитують у доповіді, заявила, що багато батьків щодня стикаються з трагедією втрати своїх дітей, і сказала: “Таку поширену трагедію, якій можна запобігти, ніколи не слід вважати такою, якій не можна запобігти. Рух вперед можливий за наявності сильної політичної волі та інвестицій у базові послуги охорони здоров’я, якими кожна дитина і кожна жінка можуть користуватися в рівній мірі”.

Директор Інституту охорони здоров’я матері, дитини та підлітків Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Аншу Банерджі заявила, що великою несправедливістю є те, що шанси дітей на виживання залежать від місця їх народження, а також нерівність у доступі до життєво важливих медичних послуг.

“Всі діти у світі потребують якісних послуг первинної медико-санітарної допомоги, щоб задовольнити свої потреби, отримати найкращий старт у житті та з надією дивитися у майбутнє”, — сказав Банерджі.

Зазначається, що Африка на південь від Сахари та Південна Азія виділяються як регіони з найвищими показниками дитячої смертності: 56 відсотків усіх смертей дітей віком до 5 років у 2021 році припадає на Африку на південь від Сахари та 26 відсотків — на Південну Азію. Хоча діти, народжені в країнах Африки на південь від Сахари, стикаються з найвищим ризиком смерті у світі, зазначається, що цей ризик у 15 разів вищий, ніж у дітей, народжених в Європі та Північній Америці.

Наголошується, що хоча спалах Covid-19 безпосередньо не впливає на рівень дитячої смертності, за оцінками, він може збільшити цей ризик у майбутньому.

У доповідях привертається увага до недоліків у проведенні кампаній з вакцинації, харчуванні та доступі до основних медичних послуг, а також зазначається, що така ситуація може поставити під загрозу здоров’я та добробут населення на довгі роки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ: Китай занижує дані про смертність від COVID-19