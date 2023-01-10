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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В ООН сообщили, что в 2021 году каждые 4,4 секунды умирал ребенок или молодой человек

Киев • УНН

 • 392223 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В ООН сообщили, что в 2021 году каждые 4,4 секунды умирал ребенок или молодой человек, и что к 2030 году может умереть еще больше детей или молодых людей, если не принять меры, передает УНН.

В ООН сообщили, что в 2021 году каждые 4,4 секунды умирал ребенок или молодой человек

Детали

Согласно последнему докладу, опубликованному Межправительственной группой ООН по оценке детской смертности (UN IGME), в 2021 году 5 миллионов детей умерли в возрасте до 5 лет. Умерли также 2,1 миллиона детей или молодых людей в возрасте от 5 до 24 лет.

Согласно другому докладу, опубликованному ООН, 1,9 миллиона младенцев родились мертвыми за тот же период, и эти смерти можно было бы предотвратить благодаря равному доступу к системе здравоохранения и предоставлению высококачественных услуг по охране здоровья детей.

Начиная с 2000 года, риск смертности во всех возрастных группах снизился во всем мире, причем смертность детей в возрасте до 5 лет снизилась на 50% во всем мире.

За этот период смертность детей и молодежи в возрасте 5-24 лет уменьшилась на 36%, а мертворождаемость — на 35%. Одним из важнейших факторов, способствующих снижению уровня смертности, являются инвестиции в базовые системы здравоохранения женщин, детей и молодежи.

“Однако, несмотря на то, что показатели смертности начали значительно снижаться после 2010 года, 54 страны рискуют не достичь своих целей устойчивого развития в отношении смертности детей в возрасте до 5 лет”, — говорится в сообщении.

Объявив, что в 2021 году каждые 4,4 секунды умирал ребенок или молодой человек, ООН предупредила, что если системы здравоохранения не будут достаточно развиты, то к 2030 году могут умереть примерно 59 миллионов детей и молодых людей, а 16 миллионов младенцев могут родиться мертвыми.

Видхья Ганеш, директор по планированию и мониторингу аналитики данных Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), которую цитируют в докладе, заявила, что многие родители ежедневно сталкиваются с трагедией потери своих детей, и сказала: “Такая распространенная трагедия, которую можно предотвратить, никогда не должна считаться такой, которую нельзя предотвратить. Движение вперед возможно при наличии сильной политической воли и инвестиций в базовые услуги здравоохранения, которыми каждый ребенок и каждая женщина могут пользоваться в равной степени”.

Директор Института охраны здоровья матери, ребенка и подростков Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Аншу Банерджи заявила, что большой несправедливостью является то, что шансы детей на выживание зависят от места их рождения, а также неравенство в доступе к жизненно важным медицинским услугам.

"Все дети в мире нуждаются в качественных услугах первичной медико-санитарной помощи, чтобы удовлетворить свои потребности, получить лучший старт в жизни и с надеждой смотреть в будущее", - сказал Банерджи.

Отмечается, что Африка к югу от Сахары и Южная Азия выделяются как регионы с самыми высокими показателями детской смертности: 56 процентов всех смертей детей в возрасте до 5 лет в 2021 году приходится на Африку к югу от Сахары и 26 процентов - на Южную Азию. Хотя дети, рожденные в странах Африки к югу от Сахары, сталкиваются с самым высоким риском смерти в мире, отмечается, что этот риск в 15 раз выше, чем у детей, рожденных в Европе и Северной Америке.

Отмечается, что хотя вспышка Covid-19 непосредственно не влияет на уровень детской смертности, по оценкам, она может увеличить этот риск в будущем.

В докладах привлекается внимание к недостаткам в проведении кампаний по вакцинации, питании и доступе к основным медицинским услугам, а также отмечается, что такая ситуация может поставить под угрозу здоровье и благосостояние населения на долгие годы.

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