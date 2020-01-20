В ООН повідомили про зростання міжнародного туризму на 4%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У 2019 році в світі було зафіксовано на 4% більше випадків приїзду з ціллю туризму, в порівнянні з 2018 роком. Всього зафіксували 1,5 мільярдів випадків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Всесвітню туристичну організацію ООН.
"1,5 мільярда міжнародних туристичних приїздів було зафіксовано у 2019 році в усьому світі. Зростання відбулось на 4%, порівняно з попереднім роком, і такий самий прогноз на 2020 рік, що робить туризм провідною та стійкою галуззю економіки", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що прогноз зростання рівня туризму у 2020 році пов’язують з Олімпіадою в Токіо та Всесвітньою виставкою Expo-2020 в Дубаї.
Вказано, що зросла кількість туристів до Близького Сходу, а найбільше туристів з усього світу в 2019 році відвідували Європу – 51%, тобто, 743 мільйони міжнародних туристів. Це також на 4% більше, ніж у 2018 році. Туристичний потік до Північної Африки зріс на 9%.
В Організації назвали 2020 рік "Роком туризму та розвитку сільський районів".
Нагадаємо, у 2019 році найбільше іноземних туристів до Києва приїхало з Білорусі, Ізраїлю, США, Німеччини та Туреччини.