США, Білорусь, Ізраїль: туристи з яких країн найчастіше відвідують українську столицю

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У 2019 році найбільше іноземних туристів до Києва приїхало з Білорусі, Ізраїлю, США, Німеччини та Туреччини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"…минулого року найбільше іноземних туристів до Києва приїхало з Білорусі, Ізраїлю, США, Німеччини та Туреччини. Також спостерігається помітне зростання іноземних туристів з Індії, Канади та Швеції", – йдеться у повідомленні.

Так, за інформацією заступниці голови КМДА Марини Хонди, доходи Києва від туристичного збору за 2019 рік склали понад 63 мільйони гривень, що майже вдвічі більше у порівнянні з 2018 роком.

"Дохід від туристичного збору за минулий рік зріс на понад 30 мільйонів гривень. Якщо у 2018 році ця сума складала 32,9 млн гривень, то за 2019 рік місто отримало рекордні 63,6 млн гривень при запланованих 35 млн. Це є свідченням того, що Київ стає все більш цікавим для туристів як з України, так і з-за кордону, а також того, що туристична галузь є дуже перспективною для столиці", – зазначила Хонда.

Повідомляється, що, згідно затвердженого Київською міськрадою рішення, ставка туристичного збору у 2019 році становила 0,4% від розміру мінімальної заробітної плати (на 1 січня 2019 року – 4173 грн) для внутрішнього туризму та 1% – для в’їзного туризму. Тобто для внутрішнього туриста – 16 грн 69 копійок, а для в’їзного – 41 грн 73 копійки за добу.

"Кошти від туристичного збору будуть спрямовані на розвиток туристичної сфери у столиці, створення комфортного та сучасного сервісу для гостей міста", - повідомили в адміністрації.

Як раніше повідомлялося в УНН, за 9 місяців 2019 року до бюджету надійшло 3554,4 млн грн податків від підприємств туристичної сфери.

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