США, Білорусь, Ізраїль: туристи з яких країн найчастіше відвідують українську столицю

КИЇВ. 13 січня. УНН. У 2019 році найбільше іноземних туристів до Києва приїхало з Білорусі, Ізраїлю, США, Німеччини та Туреччини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.