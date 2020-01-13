США, Беларусь, Израиль: туристы из каких стран чаще всего посещают украинскую столицу

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КИЕВ. 13 января. УНН. В 2019 году больше всего иностранных туристов в Киев приехало из Беларуси, Израиля, США, Германии и Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"...в прошлом году больше всего иностранных туристов в Киев приехало из Беларуси, Израиля, США, Германии и Турции. Также наблюдается заметный рост иностранных туристов из Индии, Канады и Швеции", - говорится в сообщении.

Так, по информации заместителя главы КГГА Марины Хонды, доходы Киева от туристического сбора за 2019 год составили более 63 миллионов гривен, что почти вдвое больше по сравнению с 2018 годом.

"Доход от туристического сбора за прошлый год вырос более чем 30 млн гривен. Если в 2018 году эта сумма составляла 32,9 млн гривен, то за 2019 город получил рекордные 63,6 млн гривен при запланированных 35 млн. Это свидетельствует о том, что Киев становится все более интересным для туристов как из Украины, так и из-за рубежа, а также того, что туристическая отрасль является очень перспективной для столицы", - отметила Хонда.

Сообщается, что, согласно утвержденному Киевским горсоветом решению, ставка туристического сбора в 2019 году составила 0,4% от размера минимальной заработной платы (на 1 января 2019 года - 4173 грн) для внутреннего туризма и 1% - для въездного туризма. То есть для внутреннего туриста - 16 грн 69 копеек, а для въездного - 41 грн 73 копейки в сутки.

"Средства от туристического сбора будут направлены на развитие туристической сферы в столице, создание комфортного и современного сервиса для гостей города", - сообщили в администрации.

Как ранее сообщалось в УНН, за 9 месяцев 2019 в бюджет поступило 3554,4 млн грн налогов от предприятий туристической сферы.

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