В ООН сообщили о росте международного туризма на 4%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В 2019 году в мире было зафиксировано на 4% больше случаев приезда с целью туризма, по сравнению с 2018 годом. Всего зафиксировали 1,5 миллиарда случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Всемирную туристическую организацию ООН.
"1,5 миллиарда международных туристических приездов было зафиксировано в 2019 году во всем мире. Рост состоялся на 4% по сравнению с предыдущим годом, и такой же прогноз на 2020 год, что делает туризм ведущей и устойчивой отраслью экономики", - говорится в сообщении.
Сообщается, что прогноз роста уровня туризма в 2020 году связывают с Олимпиадой в Токио и Всемирной выставкой Expo-2020 в Дубае.
Указано, что возросло количество туристов на Ближний Восток, а больше туристов со всего мира в 2019 году посещали Европу - 51%, то есть, 743 миллионов международных туристов. Это также на 4% больше, чем в 2018 году. Туристический поток в Северную Африку вырос на 9%.
В Организации назвали 2020 год "Годом туризма и развития сельских районов".
Напомним, в 2019 году больше всего иностранных туристов в Киев приехало из Беларуси, Израиля, США, Германии и Турции.