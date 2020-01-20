В ООН сообщили о росте международного туризма на 4%

"1,5 миллиарда международных туристических приездов было зафиксировано в 2019 году во всем мире. Рост состоялся на 4% по сравнению с предыдущим годом, и такой же прогноз на 2020 год, что делает туризм ведущей и устойчивой отраслью экономики", - говорится в сообщении.

Сообщается, что прогноз роста уровня туризма в 2020 году связывают с Олимпиадой в Токио и Всемирной выставкой Expo-2020 в Дубае.

Указано, что возросло количество туристов на Ближний Восток, а больше туристов со всего мира в 2019 году посещали Европу - 51%, то есть, 743 миллионов международных туристов. Это также на 4% больше, чем в 2018 году. Туристический поток в Северную Африку вырос на 9%.

В Организации назвали 2020 год "Годом туризма и развития сельских районов".

Напомним, в 2019 году больше всего иностранных туристов в Киев приехало из Беларуси, Израиля, США, Германии и Турции.