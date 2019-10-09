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В ООН помітили погіршення рівня працевлаштування переселенців в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Рівень працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні впав з 48% у березні до 46% у квітні-червні поточного року. Про такі результати дослідження повідомила представниця Міжнародної організації з міграції ООН Ірина Локтєва під час прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНН.

В ООН помітили погіршення рівня працевлаштування переселенців в Україні

“Результати аналізу 14-го раунду показали, що частка зайнятості серед ВПО після переміщення становила тільки 46% (48% станом на березень — ред.), 7% були безробітними і активно шукали роботу. Частка економічно активного населення серед ВПО склала 53%”, — зазначила Локтєва.

За її словами, частка економічно неактивного населення серед опитаних ВПО у 14-му раунді становила 47%. Найбільшою часткою з них були пенсіонери (24%); 15% були особами, зайнятими роботою по дому, доглядом за дітьми та іншими особами в домогосподарстві, 4% — студентами, 3% були особами з інвалідністю, і 1% — безробітними, котрі, втім, не шукають роботу.

При цьому вона додала, що дев’яносто один (91%) відсоток ВПО, які активно шукають роботу, стикалися зі складнощами. Про це повідомили 92% жінок та 84% чоловіків, які шукали роботу. Найчастіше згадуваними проблемами були нестача вакансій загалом (64%) та низька заробітна плата на пропонованих вакансіях (56%).

Довідка. Наведені дані були отримані в результаті дослідження, проведеного в квітні-червні 2019 року. Протягом цього періоду дві тисячі чотириста одну ВПО було опитано за допомогою методу особистого інтерв’ю в 300 територіальних одиницях країни. Вибірка територіальних одиниць була створена для всіх областей України, контрольованих урядом, та структурована пропорційно кількості зареєстрованих ВПО. Чотири тисячі сімдесят три (4 073) ВПО, зареєстровані в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб Міністерством соціальної політики України, були опитані за допомогою методу телефонних інтерв’ю.

Тисяча двісті п’ятдесят п’ять (1 255) осіб, які перетинають лінію розмежування, були опитані за допомогою методу особистих інтерв’ю з особами, які перетинають лінію розмежування протягом травня 2019 року. Опитування було проведено в п’яти контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ), що на даний момент функціонують у Луганській та Донецькій областях.

Крім того, було проведено п’ять обговорень у фокус-групах в Тернополі та Ізюмі, з ключовими інформантами — у Сумах і Житомирі, та з ВПО, які повернулися на ТНКУ, — у Старобільську. Обговорення у фокус-групах охоплювали осіб, котрі проживають як у містах, так і в селах.

Нагадаємо, відповідно до даних ООН, в Україні проживають 1,4 мільйона ВПО та понад 5 тисяч біженців та шукачів притулку. Ключовими проблемами в Україні вони називають адміністративні та бюрократичні перешкоди, пошук житла та працевлаштування.

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