В ООН заметили ухудшение уровня трудоустройства переселенцев в Украине

“Результаты анализа 14-го раунда показали, что доля занятости среди ВПЛ после перемещения составляла только 46% (48% по состоянию на март — ред.), 7% были безработными и активно искали работу. Доля экономически активного населения среди ВПО составила 53%”, — отметила Локтева.

По ее словам, доля экономически неактивного населения среди опрошенных ВПЛ в 14-м раунде составляла 47%. Наибольшей долей из них были пенсионеры (24%); 15% были лицами, занятыми работой по дому, уходом за детьми и другими лицами в домохозяйстве, 4% — студентами, 3% были лицами с инвалидностью, и 1% — безработными, которые, впрочем, не ищут работу.

При этом она добавила, что девяносто один (91%) процент ВПЛ, которые активно ищут работу, сталкивались со сложностями. Об этом сообщили 92% женщин и 84% мужчин, которые ищут работу. Чаще всего упоминавшимися проблемами были нехватка вакансий в целом (64%) и низкая заработная плата на предлагаемых вакансиях (56%).

Справка. Приведенные данные были получены в результате исследования, проведенного в апреле-июне 2019 года. В течение этого периода две тысячи четыреста один ВПЛ было опрошено с помощью метода личного интервью в 300 территориальных единицах страны. Выборка территориальных единиц была создана для всех областей Украины, контролируемых правительством, и структурированная пропорционально количеству зарегистрированных ВПЛ. Четыре тысячи семьдесят три (4073) ВПЛ, зарегистрированные в Единой информационной базе данных внутренне перемещенных лиц Министерством социальной политики Украины, были опрошены с помощью метода телефонных интервью.

Тысяча двести пятьдесят пять (1255) лиц, пересекающих линию разграничения, были опрошены с помощью метода личных интервью с лицами, пересекающими линию разграничения в течение мая 2019 года. Опрос был проведен в пяти контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), что на данный момент функционируют в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, было проведено пять обсуждений в фокус-группах в Тернополе и Изюме, с ключевыми информанта — в Сумах и Житомире, и с ВПЛ, которые вернулись на ТНКУ — в Старобельске. Обсуждение в фокус-группах охватывали лиц, проживающих как в городах, так и в селах.

Напомним, согласно данным ООН, в Украине проживают 1,4 миллиона ВПО и более 5 тысяч беженцев и искателей убежища. Ключевыми проблемами в Украине они называют административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройства.