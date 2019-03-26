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В ООН озвучили офіційну позицію щодо Голан

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Організація Об'єднаних Націй продовжить політику невизнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами, незважаючи на позицію президента США Дональда Трампа. Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік в понеділок на брифінгу, передає кореспондент УНН.

В ООН озвучили офіційну позицію щодо Голан

"Позиція генерального секретаря залишилася незмінною з минулого тижня до сьогодні. І для нього, для генерального секретаря, ясно, що статус Голан не змінився. Політика ООН на Голанах відображена у відповідних резолюціях Ради Безпеки, і ця політика, знову ж таки, не змінилася", - сказав спікер, відповідаючи на питання журналіста.

Нагадаємо, раніше Трамп на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху підписав указ, у якому йдеться, що Сполучені Штати визнають суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Саудівська Аравія засудила визнання президентом США анексії Ізраїлем Голанських висот в 1981 році, а керівництво Іраку вважало таке рішення Трампа порушенням міжнародного права.

Раніше у вівторок в МЗС Канади заявили, що країна не визнає право Ізраїлю на постійний контроль над Голанськими висотами.

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