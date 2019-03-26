В ООН озвучили офіційну позицію щодо Голан
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Організація Об'єднаних Націй продовжить політику невизнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами, незважаючи на позицію президента США Дональда Трампа. Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік в понеділок на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Позиція генерального секретаря залишилася незмінною з минулого тижня до сьогодні. І для нього, для генерального секретаря, ясно, що статус Голан не змінився. Політика ООН на Голанах відображена у відповідних резолюціях Ради Безпеки, і ця політика, знову ж таки, не змінилася", - сказав спікер, відповідаючи на питання журналіста.
Нагадаємо, раніше Трамп на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху підписав указ, у якому йдеться, що Сполучені Штати визнають суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.
Саудівська Аравія засудила визнання президентом США анексії Ізраїлем Голанських висот в 1981 році, а керівництво Іраку вважало таке рішення Трампа порушенням міжнародного права.
Раніше у вівторок в МЗС Канади заявили, що країна не визнає право Ізраїлю на постійний контроль над Голанськими висотами.