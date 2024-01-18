В окупованому Сімферополі медики приїжджають на виклики на "швидких" з українськими номерами - ЗМІ

В окупованому Сімферополі медики приїжджають на виклики швидкої медичної допомоги з українськими номерами. Про це повідомляє видання "Голос Криму", передає УНН.

Як стверджується, співробітники кримської дитячої лікарні використовують українську уніформу, а пересуваються автомобілями з номерними знаками Херсонської області.

При цьому, судячи з фото, на машину нанесено напис "Скорая помощь" російською мовою замість "Швидка допомога". Ймовірно, машини вивезли з окупованих військами рф територій.