В окупованому Сімферополі медики приїжджають на виклики на "швидких" з українськими номерами - ЗМІ
Київ • УНН
В окупованому Сімферополі лікарі виїжджають на виклики швидкої допомоги на автомобілях з українськими номерами, повідомляє "Голос Криму".
В окупованому Сімферополі медики приїжджають на виклики швидкої медичної допомоги з українськими номерами. Про це повідомляє видання "Голос Криму", передає УНН.
Як стверджується, співробітники кримської дитячої лікарні використовують українську уніформу, а пересуваються автомобілями з номерними знаками Херсонської області.
При цьому, судячи з фото, на машину нанесено напис "Скорая помощь" російською мовою замість "Швидка допомога". Ймовірно, машини вивезли з окупованих військами рф територій.