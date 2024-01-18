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В окупованому Сімферополі медики приїжджають на виклики на "швидких" з українськими номерами - ЗМІ

Київ • УНН

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В окупованому Сімферополі лікарі виїжджають на виклики швидкої допомоги на автомобілях з українськими номерами, повідомляє "Голос Криму".

В окупованому Сімферополі медики приїжджають на виклики швидкої медичної допомоги з українськими номерами. Про це повідомляє видання "Голос Криму", передає УНН.

Як стверджується, співробітники кримської дитячої лікарні використовують українську уніформу, а пересуваються автомобілями з номерними знаками Херсонської області.

При цьому, судячи з фото, на машину нанесено напис "Скорая помощь" російською мовою замість "Швидка допомога". Ймовірно, машини вивезли з окупованих військами рф територій.

Антоніна Туманова

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