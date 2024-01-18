В оккупированном Симферополе медики приезжают на вызовы на "скорых" с украинскими номерами - СМИ

Украина хочет устроить телемост Зеленского и Си Цзиньпина, чтобы они обсудили проведение мирного саммита

Украина стремится организовать телефонный разговор между президентами Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить саммит по мирной формуле. Это происходит на фоне постоянных усилий Украины, направленных на вывод российских войск с ее территории.