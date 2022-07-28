В окупованому Маріуполі пролунав вибух - Андрющенко

Деталі

У Маріуполі близько 22-гої години пролунав вибух. Згодом окупанти відкрили вогонь з автоматів у 23 мікрорайоні міста.

Цитата

"Досі думаєш що ти в глибокому тилу? Привіт тобі від "Немезіди". А крові на переливання в лікарні немає. Відплата, вона вже не просто поруч. Відплата - на марші", - додав Андрющенко, звертаючись до окупантів.

Нагадаємо

У Маріуполі під час крадіжки окупантами урожаю пролунав потужний вибух.