В окупованому Маріуполі пролунав вибух - Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram повідомив, що в тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух. Про це інформує УНН.
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У Маріуполі близько 22-гої години пролунав вибух. Згодом окупанти відкрили вогонь з автоматів у 23 мікрорайоні міста.
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"Досі думаєш що ти в глибокому тилу? Привіт тобі від "Немезіди". А крові на переливання в лікарні немає. Відплата, вона вже не просто поруч. Відплата - на марші", - додав Андрющенко, звертаючись до окупантів.
Нагадаємо
У Маріуполі під час крадіжки окупантами урожаю пролунав потужний вибух.