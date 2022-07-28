В оккупированном Мариуполе раздался взрыв - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв. Об этом информирует УНН.
Детали
В Мариуполе около 22 часов раздался взрыв. Впоследствии оккупанты открыли огонь из автоматов в 23 микрорайоне города.
Цитата
"До сих пор думаешь что ты в глубоком тылу? Привет, тебе от "Немезиды". А крови на переливание в больнице нет. Возмездие, она уже не просто рядом. Возмездие - на марше", - добавил Андрющенко, обращаясь к оккупантам.
Напомним
В Мариуполе во время кражи оккупантами урожая раздался мощный взрыв.