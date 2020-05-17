В окупованому Луганську лікарям пропонують тимчасові контракти в РФ для боротьби з COVID-19

За словами медика луганської лікарні, пропозиції надходять від адміністрації, лікарям пропонують ставку в близько 100 тисяч рублів (близько 36 тисяч рублів) та доплати: лікарям 80 тисяч, медсестрам – 50, санітарам – 30.

Як раніше повідомляло ЗМІ, медики у Луганську повідомляють про дефіцит засобів захисту. Наприкінці квітня у 4-й лікарні, профільній для прийому хворих на COVID-19, стався спалах захворювання.

За даними підконтрольних Росії адміністрацій, в ОРДЛО зафіксовали 537 випадків COVID-19. Водночас, за даними Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій України, захворюваність на цих територіях вища.

Нагадаємо, у Росії за добу лабораторно зафіксували 9 709 випадків захворювання COVID-19, всього в країні виявлено 281 752 хворих. З початку пандемії від COVID-19 померло 2 631 особа та 67 373 - одужали.