В окупованому Луганську лікарям пропонують тимчасові контракти в РФ для боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У непідконтрольному Україні Луганську лікарям, які працюють з хворими на коронавірусну хворобу, почали пропонувати тимчасові контракти у Москві, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
За словами медика луганської лікарні, пропозиції надходять від адміністрації, лікарям пропонують ставку в близько 100 тисяч рублів (близько 36 тисяч рублів) та доплати: лікарям 80 тисяч, медсестрам – 50, санітарам – 30.
Як раніше повідомляло ЗМІ, медики у Луганську повідомляють про дефіцит засобів захисту. Наприкінці квітня у 4-й лікарні, профільній для прийому хворих на COVID-19, стався спалах захворювання.
За даними підконтрольних Росії адміністрацій, в ОРДЛО зафіксовали 537 випадків COVID-19. Водночас, за даними Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій України, захворюваність на цих територіях вища.
Нагадаємо, у Росії за добу лабораторно зафіксували 9 709 випадків захворювання COVID-19, всього в країні виявлено 281 752 хворих. З початку пандемії від COVID-19 померло 2 631 особа та 67 373 - одужали.