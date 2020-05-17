В оккупированном Луганске врачам предлагают временные контракты в РФ для борьбы с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В неподконтрольному Украины Луганске врачам, которые работают с больными коронавирусной болезнью, начали предлагать временные контракты в Москве, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По словам медика луганской больницы, предложения поступают от администрации, врачам предлагают ставку в около 100 тыс. рублей (около 36 000 рублей) и доплаты: врачам 80 тыс., медсестрам - 50, санитарам - 30.
Как ранее сообщало СМИ, медики в Луганске сообщают о дефиците средств защиты. В конце апреля в 4-й больнице, профильной для приема больных COVID-19 произошла вспышка заболевания.
По данным подконтрольных России администраций, в ОРДЛО зафиксировали 537 случаев COVID-19. В то же время, по данным Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины, заболеваемость на этих территориях выше.
Напомним, в России за сутки лабораторно зафиксировали 9709 случаев заболевания COVID-19, всего в стране выявлено 281 752 больных. С начала пандемии от COVID-19 умерло 2631 человек и 67373 - выздоровели.