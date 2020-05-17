Пандемія коронавірусу в РФ: 281,7 тисяч осіб захворіли, з них 2,6 тисячі - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Росії за добу лабораторно зафіксували 9 709 випадків захворювання COVID-19, всього в країні виявлено 281 752 хворих. З початку пандемії від COVID-19 померло 2 631 особа та 67 373 - одужали. Про це повідомляє УНН з посиланням на профільні канали в Telegram.
"За останню добу в Росії виявлено 9 709 хворих новою коронавірусною інфекцією у 85 регіонах, з них 4 116 випадків (42,4%) - активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 4 207 осіб", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що всього в країні виявлено 281 752 хворих в 85 регіонах, а кількість пацієнтів, які одужали, збільшилася до 67 373 осіб.
Також за добу зафіксовано 94 летальних випадки. За весь період в Росії від коронавірусу померла 2 631 особа.
Нагадаємо, в Україні станом на 17 травня зафіксовано вже 18 291 випадок COVID-19, 514 хворих померли від ускладнень.