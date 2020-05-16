В окупованому Криму зареєстрували ще 13 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. За минулу добу в окупованому Криму зафіксували 13 нових випадків коронавірусу, вісім з яких виявили при проведенні протиепідемічних заходів в раніше зареєстрованих осередках. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Крим Реалії".
"За минулу добу в Криму зареєстровано 13 нових випадків коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.
За інформацією так званого "російського глави Криму" Сергія Аксьонова, вісім випадків виявлено при проведенні протиепідемічних заходів і лабораторного скринінгу в раніше зареєстрованих осередках.
За його словами, двоє хворих прибули з Санкт-Петербурга і Красноярська, виявлені при зверненні за медичною допомогою з симптомами респіраторної вірусної інфекції.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму окупаційна адміністрація "офіційно" підтвердила 245 випадків захворювання на COVID-19 в АР Криму та 132 випадки - у Севастополі. Протягом тижня кількість інфікованих на півострові збільшилася на 38%.