В оккупированном Крыму зарегистрировали еще 13 новых случаев COVID-19

"За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По информации так называемого "российского главы Крыма" Сергея Аксенова, восемь случаев выявлено при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга в ранее зарегистрированных очагах.

По его словам, двое больных прибыли из Санкт-Петербурга и Красноярска, выявленные при обращении за медицинской помощью с симптомами респираторной вирусной инфекции.

Напомним, во временно оккупированном Крыму оккупационная администрация "официально" подтвердила 245 случаев заболевания на COVID-19 в АР Крым и 132 случая - в Севастополе. В течение недели количество инфицированных полуострове увеличилась на 38%.