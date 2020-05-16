В оккупированном Крыму зарегистрировали еще 13 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. За прошедшие сутки в оккупированном Крыму зафиксировали 13 новых случаев коронавируса, восемь из которых обнаружили при проведении противоэпидемических мероприятий в ранее зарегистрированных очагах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым Реалии".
"За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
По информации так называемого "российского главы Крыма" Сергея Аксенова, восемь случаев выявлено при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга в ранее зарегистрированных очагах.
По его словам, двое больных прибыли из Санкт-Петербурга и Красноярска, выявленные при обращении за медицинской помощью с симптомами респираторной вирусной инфекции.
Напомним, во временно оккупированном Крыму оккупационная администрация "официально" подтвердила 245 случаев заболевания на COVID-19 в АР Крым и 132 случая - в Севастополе. В течение недели количество инфицированных полуострове увеличилась на 38%.