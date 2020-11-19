В окупованому Криму вирішили виробляти труни з картону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У окупованому Криму запустили виробництво трун з картону. Як повідомляє Telegram-канал Mash, основні переваги таких домовин - економічність та екологічність, передає УНН.
"У Криму запустили виробництво трун з картону. І ось навіщо: екологія, економія, швидке згорання", - йдеться у повідомленні.
Канал наголошує, що картонні коробки стали робити на півострові "не просто так".
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"Класичне поховання забруднює ґрунт і ґрунтові води, місцеві природою занепокоїлися і вирішили значить ось що: робити труни тільки з екологічних матеріалів.
Тим більше на зміну традиційним похорону приходить "екокремація". Горіти картон буде швидше в десятки разів, витрати енергоресурсів теж зменшаться, а значить, на похоронах люди зможуть непогано так економити", - йдеться у повідомленні.