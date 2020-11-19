В окупованому Криму вирішили виробляти труни з картону

"У Криму запустили виробництво трун з картону. І ось навіщо: екологія, економія, швидке згорання", - йдеться у повідомленні.

Канал наголошує, що картонні коробки стали робити на півострові "не просто так".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Росії обурилися через нову резолюцію ООН по Криму

"Класичне поховання забруднює ґрунт і ґрунтові води, місцеві природою занепокоїлися і вирішили значить ось що: робити труни тільки з екологічних матеріалів.

Тим більше на зміну традиційним похорону приходить "екокремація". Горіти картон буде швидше в десятки разів, витрати енергоресурсів теж зменшаться, а значить, на похоронах люди зможуть непогано так економити", - йдеться у повідомленні.