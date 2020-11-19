В оккупированном Крыму решили производить гробы из картона

"В Крыму запустили производство гробов из картона. И вот зачем: экология, экономия, быстрое сгорание", - говорится в сообщении.

Канал отмечает, что картонные коробки стали делать на полуострове "не просто так".

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"Классическое захоронения загрязняет почву и грунтовые воды, местные природой обеспокоились и решили значит вот что: делать гробы только из экологических материалов.

Тем более на смену традиционным похоронам приходит "экокремация". Гореть картон будет быстрее в десятки раз, расходы энергоресурсов тоже уменьшатся, а значит, на похоронах люди смогут неплохо так экономить", - говорится в сообщении.