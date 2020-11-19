В оккупированном Крыму решили производить гробы из картона
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В оккупированном Крыму запустили производство гробов из картона. Как сообщает Telegram канал Mash, основные преимущества таких гробов - экономичность и экологичность, передает УНН.
"В Крыму запустили производство гробов из картона. И вот зачем: экология, экономия, быстрое сгорание", - говорится в сообщении.
Канал отмечает, что картонные коробки стали делать на полуострове "не просто так".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России возмутились из-за новой резолюции ООН по Крыму
"Классическое захоронения загрязняет почву и грунтовые воды, местные природой обеспокоились и решили значит вот что: делать гробы только из экологических материалов.
Тем более на смену традиционным похоронам приходит "экокремация". Гореть картон будет быстрее в десятки раз, расходы энергоресурсов тоже уменьшатся, а значит, на похоронах люди смогут неплохо так экономить", - говорится в сообщении.