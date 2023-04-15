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В окупованому Криму відкрили мобільні пункти набору контрактників до армії рф

В окупованому Криму відкрили мобільні пункти набору контрактників до армії рф

Київ • УНН

 • 844214 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Криму відкрилися мобільні пункти набору військових на службу за контрактом до армії рф, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

За інформацією росЗМІ, російським військовослужбовцем за контрактом може стати будь-який чоловік віком від 18 до 60 років. Кандидат повинен пройти військово-лікарську комісію військового комісаріату та отримати категорію здоров'я.

За роки анексії Криму, за підрахунками правозахисної організації "Крим SOS", росія незаконно провела 16 призовних кампаній на півострові. Окрім того, восени 2022 року там провели "часткову мобілізацію". За перший день у Криму повістки вручили щонайменше 5 000 осіб, зокрема жінкам, повідомляє "Крим.Реалії".

Правозахисники нагадують, що заклик мешканців окупованих територій до лав окупаційної армії заборонений Женевською конвенцією і є військовим злочином. Окремим військовим злочином є примус громадян воювати проти своєї держави.

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Нагадаємо

У соцмережах з'явились фотографії повідомлень на дошках оголошень у Ялті в тимчасово окупованому Криму. У розклеїних пам'ятках населення попереджається про дії при виявленні безпілотників, ракетно-артилерійські обстріли та бомбардування.

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