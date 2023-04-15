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В оккупированном Крыму открыли мобильные пункты набора контрактников в армию рф

В оккупированном Крыму открыли мобильные пункты набора контрактников в армию рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Крыму открылись мобильные пункты набора военных на службу по контракту в армию рф, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По информации росСМИ, российским военнослужащим по контракту может стать любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Кандидат должен пройти военно-врачебную комиссию военного комиссариата и получить категорию здоровья.

За годы аннексии Крыма, по подсчетам правозащитной организации "Крым SOS", россия незаконно провела 16 призывных кампаний на полуострове. Кроме того, осенью 2022 года там провели "частичную мобилизацию". За первый день в Крыму повестки вручили не менее 5 000 человек, в том числе женщинам, сообщает "Крым.Реалии".

Правозащитники напоминают, что призыв жителей оккупированных территорий в ряды оккупационной армии запрещен Женевской конвенцией и является военным преступлением. Отдельным военным преступлением является принуждение граждан воевать против своего государства.

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Напомним

В соцсетях появились фотографии сообщений на досках объявлений в Ялте во временно оккупированном Крыму. В расклеенных памятках население предупреждается о действиях при обнаружении беспилотников, ракетно-артиллерийских обстрелах и бомбардировках.

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