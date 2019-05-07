В окупованому Криму цього року зафіксовано 32 випадки незаконного етапування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. За перші три місяці цього року в окупованому Криму було зафіксовано 32 випадки незаконного етапування. Про це під час брифінгу повідомив менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Ельвір Сагірман, передає кореспондент УНН.
"...було 32 випадки незаконного етапування, 29 з яких стосовно кримських татар", - повідомив Сагірман.
Крім того, за його словами, за І квартал в окупованому Криму зафіксовано 32 випадки порушення прав на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я, з яких 16 щодо представників кримськотатарського народу”.
Нагадаємо, станом на 2 травня 2019 року 86 осіб незаконно позбавленні волі у межах політично мотивованого або релігійного переслідування в окупованому Криму.