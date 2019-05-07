В оккупированном Крыму в этом году зафиксировано 32 случая незаконного этапирования
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. За первые три месяца этого года в оккупированном Крыму было зафиксировано 32 случая незаконного этапирования. Об этом во время брифинга сообщил менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Эльвир Сагирман, передает корреспондент УНН.
"... было 32 случая незаконного этапирования, 29 из которых в отношении крымских татар", - сообщил Сагирман.
Кроме того, по его словам, за I квартал в оккупированном Крыму зафиксировано 32 случая нарушения прав на наивысшем достижимом уровне физического и психического здоровья, из которых 16 в отношении представителей крымскотатарского народа".
Напомним, по состоянию на 2 мая 2019 года 86 человек незаконно лишены свободы в пределах политически мотивированного или религиозного преследования в оккупированном Крыму.