В оккупированном Крыму в этом году зафиксировано 32 случая незаконного этапирования

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 96369 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103866 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106678 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108036 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133200 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113667 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139161 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144845 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130262 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130319 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В оккупированном Крыму в этом году зафиксировано 32 случая незаконного этапирования

В оккупированном Крыму в этом году зафиксировано 32 случая незаконного этапирования

Киев  •  УНН

 • 8713 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. За первые три месяца этого года в оккупированном Крыму было зафиксировано 32 случая незаконного этапирования. Об этом во время брифинга сообщил менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Эльвир Сагирман, передает корреспондент УНН.

"... было 32 случая незаконного этапирования, 29 из которых в отношении крымских татар", - сообщил Сагирман.

Кроме того, по его словам, за I квартал в оккупированном Крыму зафиксировано 32 случая нарушения прав на наивысшем достижимом уровне физического и психического здоровья, из которых 16 в отношении представителей крымскотатарского народа".

Напомним, по состоянию на 2 мая 2019 года 86 человек незаконно лишены свободы в пределах политически мотивированного или религиозного преследования в оккупированном Крыму.

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