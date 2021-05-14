В окупованому Криму спалили 9 кілограм "санкційних" сирів та м'яса

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 3692 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 25930 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 77571 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 161595 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 194874 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 174257 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 167250 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114487 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89140 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 225801 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 50757 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 63388 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 72453 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 89263 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 29839 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 193467 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 225815 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 315838 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 479207 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 461995 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 2156 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 30386 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 45333 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 49890 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 49673 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

В окупованому Криму спалили 9 кілограм "санкційних" сирів та м'яса

Київ • УНН

 • 13009 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. У торговців в окупованому Севастополі вилучили і спалили 9 кг “санкційних продуктів”, а саме — європейських сирів і м’яса. Про це з посиланням на управління Россільгоспнагляду пише "Крим.Реалії", передає УНН

В окупованому Криму спалили 9 кілограм "санкційних" сирів та м'яса

Цитата

“Були встановлені факти реалізації продукції, забороненої до ввезення в Російську Федерацію, а саме сири виробництва Німеччини, Голландії загальною вагою 8,049 кг, м’ясо сушене, виробництва Іспанії, загальною вагою 0,85 кг”, — йдеться в інформації.

Додамо

У відомстві стверджують, що власник продукції не зміг надати відповідні сертифікати.

“Порушено справу про адміністративне правопорушення. Зазначена продукція була вилучена з обігу та знищена шляхом спалювання в печі-інсинератор “Хурікан-150”, — додали в службі.

Підтвердження даної інформації з інших джерел немає. Ім’я та прізвище згаданого власника в Россільгоспнагляді не вказують, його публічні пояснення відсутні.

Раніше 

Майже 90 кг "санкційного м'яса" спалили на території окупованого Криму.

Президент Росії Володимир Путін продовжив продовольче ембарго відносно країн, які ввели санкції проти після анексії Криму. У чорному списку опинилися країни Євросоюзу, США, Канада, Австралія, Норвегія, Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн. Пізніше в нього була включена і Україна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94