В окупованому Криму спалили 9 кілограм "санкційних" сирів та м'яса

Цитата

“Були встановлені факти реалізації продукції, забороненої до ввезення в Російську Федерацію, а саме сири виробництва Німеччини, Голландії загальною вагою 8,049 кг, м’ясо сушене, виробництва Іспанії, загальною вагою 0,85 кг”, — йдеться в інформації.

Додамо

У відомстві стверджують, що власник продукції не зміг надати відповідні сертифікати.

“Порушено справу про адміністративне правопорушення. Зазначена продукція була вилучена з обігу та знищена шляхом спалювання в печі-інсинератор “Хурікан-150”, — додали в службі.

Підтвердження даної інформації з інших джерел немає. Ім’я та прізвище згаданого власника в Россільгоспнагляді не вказують, його публічні пояснення відсутні.

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Майже 90 кг "санкційного м'яса" спалили на території окупованого Криму.

Президент Росії Володимир Путін продовжив продовольче ембарго відносно країн, які ввели санкції проти після анексії Криму. У чорному списку опинилися країни Євросоюзу, США, Канада, Австралія, Норвегія, Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн. Пізніше в нього була включена і Україна.