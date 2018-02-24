Майже 90 кг "санкційного м'яса" спалили на території окупованого Криму

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. В окупованій Ялті виявили свинину і яловичину без супровідних ветеринарних документів. Продукцію спалили в біотермічній ямі. Про це повідомляє “Крим.Реалії” з посиланням на місцеві ЗМІ, інформує УНН.

Згідно з отриманою інформацією від підконтрольного РФ Південнобережного відділу ветеринарного нагляду ветеринарна служба разом з російськими силовиками в окупованом Росією Криму виявила факт транспортування свинини і яловичини загальною вагою 89 кг без відбитка ветеринарного клейма. Продавця м'ясних продуктів притягнули до адміністративної відповідальності, а саме м'ясо вилучили з обігу і знищили.

Як повідомляв УНН, в окупованому Севастополі на мітингу комуністів молодь одягли в костюми червоноармійців.

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