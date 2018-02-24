Почти 90 кг "санкционного мяса" сожгли на территории оккупированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В оккупированной Ялте обнаружили свинину и говядину без сопроводительных ветеринарных документов. Продукцию сожгли в биотермической яме. Об этом сообщает “Крим.Реалии” со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.
Согласно полученной информации от подконтрольного РФ Южнобережного отдела ветеринарного надзора ветеринарная служба совместно с российскими силовиками в оккупированном Россией Крыму выявила факт транспортировки свинины и говядины общим весом 89 кг без отражения ветеринарного клейма. Продавца мясных продуктов привлекли к административной ответственности, а именно мясо изъяли из оборота и уничтожили.
Как сообщал УНН, в оккупированном Севастополе на митинге коммунистов молодежь одели в костюмы красноармейцев.