Почти 90 кг "санкционного мяса" сожгли на территории оккупированного Крыма

Согласно полученной информации от подконтрольного РФ Южнобережного отдела ветеринарного надзора ветеринарная служба совместно с российскими силовиками в оккупированном Россией Крыму выявила факт транспортировки свинины и говядины общим весом 89 кг без отражения ветеринарного клейма. Продавца мясных продуктов привлекли к административной ответственности, а именно мясо изъяли из оборота и уничтожили.

Как сообщал УНН, в оккупированном Севастополе на митинге коммунистов молодежь одели в костюмы красноармейцев.