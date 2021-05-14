В оккупированном Крыму сожгли 9 килограмм "санкционных" сыров и мяса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. У торговцев в оккупированном Севастополе изъяли и сожгли 9 кг "санкционных продуктов", а именно - европейских сыров и мяса. Об этом со ссылкой на управление Россельхознадзора пишет "Крым.Реалии", передает УНН.
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"Были установлены факты реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, а именно сыры производства Германии, Голландии общим весом 8,049 кг, мясо сушеное, производства Испании, общим весом 0,85 кг", - говорится в информации.
Добавим
В ведомстве утверждают, что владелец продукции не смог предоставить соответствующие сертификаты.
"Возбуждено дело об административном правонарушении. Указанная продукция была изъята из оборота и уничтожена путем сжигания в печи-инсинератор "Хурикан-150", - добавили в службе.
Подтверждение данной информации из других источников нет. Имя и фамилия упомянутого владельца в Россельхознадзоре не указывают, его публичные объяснения отсутствуют.
Ранее
Почти 90 кг "санкционного мяса" сожгли на территории оккупированного Крыма.
Президент России Владимир Путин продолжил продовольственное эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции после аннексии Крыма. В черном списке оказались страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. Позже у него была включена и Украина.