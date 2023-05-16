В окупованому Криму росіяни грабують українське населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У тимчасово-окупованому Криму російські окупанти грабують українське населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян, пише УНН з посиланням на Генеральний Штаб Збройних Сил України.
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Повідомляється, що у місті Феодосія, у тимчасово окупованому Криму, так звана російська окупаційна “влада” намагається вивезти викрадене зерно до своїх портів, завантажуючи його на підсанкційне сирійське судно “Souria”.
Доповнення
15 травня українська сторона повідомила, що отримує суперечливі сигнали щодо майбутнього зернової угоди з експорту українського зерна Чорним морем і що на сьогодні є "підвішена ситуація невизначеності" щодо зернового коридору.
Заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань - координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс заявив,що тривають зусилля для продовження угоди, що дозволить безпечно експортувати зерно з чорноморських портів України.
Раніше
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 199 980, 3762 танків та сотень одиниць військової техніки.