В оккупированном Крыму россияне грабят украинское население, присваивая зерновой урожай мирных граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Во временно-оккупированном Крыму российские оккупанты грабят украинское население, присваивая зерновой урожай мирных граждан, пишет УНН со ссылкой на Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Сообщается, что в городе Феодосия, во временно оккупированном Крыму, так называемая российская оккупационная власть пытается вывезти похищенное зерно в свои порты, загружая его на подсанкционное сирийское судно Souria.
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15 мая украинская сторона сообщила, что получает противоречивые сигналы о будущем зерновом соглашении по экспорту украинского зерна Черным морем и что на сегодняшний день есть "подвешенная ситуация неопределенности" относительно зернового коридора.
Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам – координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что продолжаются усилия для продления соглашения, что позволит безопасно экспортировать зерно из черноморских портов Украины.
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Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 199980, 3762 танков и сотен единиц военной техники.