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В окупованому Криму почалися ракетно-артилерійські навчання

В окупованому Криму почалися ракетно-артилерійські навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. В окупованому Криму почалися ракетно-артилерійські навчання ЗС РФ, в яких задіяні сотні одиниць техніки і близько тисячі військовослужбовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони РФ.

Заняття з управління артеллерійскім вогнем і тактичні навчання проходять одночасно на 5 полігонах Чорноморського флоту окупованого Криму.

Окупанти задіяли у навчаннях понад 200 одиниць військової техніки, в тому числі установки "Град", гаубиці, міномети і самохідні артилерійські установки.

Метою навчань поставлено вишкіл для взаємодії берегової охорони і морської піхоти для ведення артилерійського бою на необладнаному узбережжі.

Близько тисячі окупаційних військових будуть навчатися до середини квітня.

Як повідомляв УНН, за словами глави МЗС України Павла Клімкіна, в рамках мілітаризації окупованого Криму в наступні роки на півострові буде майже 50 тисяч російського персоналу.

Українські Національні Новини

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