В окупованому Криму почалися ракетно-артилерійські навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. В окупованому Криму почалися ракетно-артилерійські навчання ЗС РФ, в яких задіяні сотні одиниць техніки і близько тисячі військовослужбовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони РФ.
Заняття з управління артеллерійскім вогнем і тактичні навчання проходять одночасно на 5 полігонах Чорноморського флоту окупованого Криму.
Окупанти задіяли у навчаннях понад 200 одиниць військової техніки, в тому числі установки "Град", гаубиці, міномети і самохідні артилерійські установки.
Метою навчань поставлено вишкіл для взаємодії берегової охорони і морської піхоти для ведення артилерійського бою на необладнаному узбережжі.
Близько тисячі окупаційних військових будуть навчатися до середини квітня.
Як повідомляв УНН, за словами глави МЗС України Павла Клімкіна, в рамках мілітаризації окупованого Криму в наступні роки на півострові буде майже 50 тисяч російського персоналу.