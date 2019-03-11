В оккупированном Крыму начались ракетно-артиллерийские учения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В оккупированном Крыму начались ракетно-артиллерийские учения ВС РФ, в которых задействованы сотни единиц техники и около тысячи военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.
Занятия по управлению артеллерийским огнем и тактические учения проходят одновременно на 5 полигонах Черноморского флота оккупированного Крыма.
Оккупанты задействовали в учениях более 200 единиц военной техники, в том числе установки "Град", гаубицы, минометы и самоходные артиллерийские установки.
Целью учений поставлена выучка для взаимодействия береговой охраны и морской пехоты для ведения артиллерийского боя на необорудованном побережье.
Около тысячи оккупационных военных будут обучаться до середины апреля.
Как сообщал УНН, по словам главы МИД Украины Павла Климкина, в рамках милитаризации оккупированного Крыма в последующие годы на полуострове будет почти 50 тысяч российского персонала.