В окупованому Донецьку запалала ворожа база
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У тимчасово окупованому Донецьку заплала ворожа база у мікрорайоні Азотний, інформує СтратКом ЗСУ, поділившись відео, пише УНН.
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"У Донецьку, в мікрорайоні Азотний точним ударом знищено тимчасову перевалочну базу БК і ГСМ... Шум від розривающихся боєприпасів чути далеко від місця пожежі", - йдеться у повідомленні.
На відео є нецезурна лексика.
Доповнення
В окупованій Макіївці раніше сьогодні повідомили про "приліт" у ворожий склад.