В окупованому Донецьку запалала ворожа база

Цитата

"У Донецьку, в мікрорайоні Азотний точним ударом знищено тимчасову перевалочну базу БК і ГСМ... Шум від розривающихся боєприпасів чути далеко від місця пожежі", - йдеться у повідомленні.

На відео є нецезурна лексика.

Доповнення

В окупованій Макіївці раніше сьогодні повідомили про "приліт" у ворожий склад.