В оккупированном Донецке запылала вражеская база
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Во временно оккупированном Донецке заплала вражеская база в микрорайоне Азотный, информирует СтратКом ВСУ, поделившись видео, пишет УНН.
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"В Донецке, в микрорайоне Азотный точным ударом уничтожена временная перевалочная база БК и ГСМ... Шум от разрывающихся боеприпасов слышен вдали от места пожара", - говорится в сообщении.
На видео есть нецезурная лексика.
Дополнение
В оккупированной Макеевке ранее сегодня сообщили о "прилете" во вражеский склад.