В окупованому Донецьку палають об'єкти залізничної інфраструктури: відео

Цитата

“Донецьк у ці хвилини. Горять об'єкти залізничної інфраструктури. Пожежі сталися через порушення правил протипожежної безпеки”, – підписав відео Братчук.

Деталі

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у декількох районах Донецька фіксують пожежі.

Доповнення

Як писав УНН, ЗСУ завдали удару по складу з боєприпасами російських окупантів у Сніжному Донецької області.