В окупованому Донецьку палають об'єкти залізничної інфраструктури: відео

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 35205 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 81356 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 121312 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 172799 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 170150 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 170103 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 147564 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115357 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108568 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 308098 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
93 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 79323 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 67563 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 41219 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 33111 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 37689 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 182313 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 308098 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 569336 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 513188 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 713840 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 37689 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92220 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119861 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142877 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156420 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

В окупованому Донецьку палають об'єкти залізничної інфраструктури: відео

В окупованому Донецьку палають об'єкти залізничної інфраструктури: відео

Київ • УНН

 • 187548 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. В окупованому Донецьку палають об’єкти залізничної інфраструктури. Відео у своєму Telegram публікує речник Одеської військової адміністрації, передає УНН.

Цитата

“Донецьк у ці хвилини. Горять об'єкти залізничної інфраструктури. Пожежі сталися через порушення правил протипожежної безпеки”, – підписав відео Братчук.

Деталі

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у декількох районах Донецька фіксують пожежі.

Доповнення

Як писав УНН, ЗСУ завдали удару по складу з боєприпасами російських окупантів у Сніжному Донецької області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,098.20
Золото
$3,144.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,911.90