В окупованому Донецьку палають об'єкти залізничної інфраструктури: відео
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. В окупованому Донецьку палають об’єкти залізничної інфраструктури. Відео у своєму Telegram публікує речник Одеської військової адміністрації, передає УНН.
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“Донецьк у ці хвилини. Горять об'єкти залізничної інфраструктури. Пожежі сталися через порушення правил протипожежної безпеки”, – підписав відео Братчук.
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Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у декількох районах Донецька фіксують пожежі.
Доповнення
Як писав УНН, ЗСУ завдали удару по складу з боєприпасами російських окупантів у Сніжному Донецької області.