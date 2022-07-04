В оккупированном Донецке горят объекты железнодорожной инфраструктуры: видео
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В оккупированном Донецке горят объекты железнодорожной инфраструктуры. Видео в своем Telegram публикует представитель Одесской военной администрации, передает УНН.
Цитата
“Донецк в эти минуты. Горящие объекты железнодорожной инфраструктуры. Пожары произошли из-за нарушения правил противопожарной безопасности”, – подписал видео Братчук.
Детали
Местные Telegram-каналы сообщают, что в нескольких районах Донецка фиксируют пожары.
Дополнение
Как писал УНН, ВСУ нанесли удар по составу с боеприпасами российских оккупантов в Снежном Донецкой области.