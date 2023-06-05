В окупованих Бердянську та Маріуполі чули вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. В окупованих Бердянську та Маріуполі було гучно - місцеві чули вибухи, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Бердянськ сьогодні".
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Спершу жителі Бердянська повідомили, що чули звук вибуху у місті. Згодом Telegram-канал "Бердянськ сьогодні" повідомив, що у місті ознак прильотів немає.
У той же час інші Telegram-канали повідомляють, що "приліт десь за межами Бердянська".
Крім того, стало відомо, що в окупованому Маріуполі також гучно. Подробиць наразі немає.
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