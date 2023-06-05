В оккупированных Бердянске и Мариуполе слышали взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В оккупированных Бердянске и Мариуполе было громко - местные слышали взрывы, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск сегодня".
Детали
Сначала жители Бердянска сообщили, что слышали звук взрыва в городе. Впоследствии Telegram-канал "Бердянск сегодня" сообщил, что в городе признаков прилетов нет.
В то же время другие Telegram-каналы сообщают, что "прилет где-то за пределами Бердянска".
Кроме того, стало известно, что в оккупированном Мариуполе также шумно. Подробностей пока нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спутниковые снимки Бердянского порта: видны повреждения