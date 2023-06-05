В оккупированных Бердянске и Мариуполе слышали взрывы

Детали

Сначала жители Бердянска сообщили, что слышали звук взрыва в городе. Впоследствии Telegram-канал "Бердянск сегодня" сообщил, что в городе признаков прилетов нет.

В то же время другие Telegram-каналы сообщают, что "прилет где-то за пределами Бердянска".

Кроме того, стало известно, что в оккупированном Мариуполе также шумно. Подробностей пока нет.

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