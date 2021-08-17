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В Окленді вперше з лютого зафіксували випадок коронавірусу

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Нова Зеландія сьогодні повідомила про свій перший випадок COVID -19 у громаді за півроку після того, як позитивний результат виявили у найбільшому місті Окленді. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Зв'язок між випадком та кордоном чи ізольованою керованою державою ще не встановлений, справа зараз розслідується.

Останній зареєстрований у Новій Зеландії спільний випадок COVID-19 у громаді був у лютому. Регіональний підрозділ громадського здоров’я Окленда проводить опитування у справі з метою відстеження контактів.

Будь-хто в Окленді, який ловить громадський транспорт, або хто не може соціально дистанціюватися у громадських місцях, повинен носити маску як запобіжний захід.

Доповнення

Нова Зеландія дотримується жорсткої та швидкої реакції, яка допомогла їй практично ліквідувати COVID-19 всередині країни, дозволивши людям жити без обмежень, хоча її міжнародний кордон залишається в основному закритим.

У країні зареєстровано близько 2500 підтверджених випадків коронавірусу та 26 смертей, пов’язаних з цим.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що кордони країни будуть закритими щонайменше до кінця року. 

Найбільше місто Нової Зеландії скасувало усі карантинні обмеження ще у березні.

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