Крупнейший город Новой Зеландии отменило все карантинные ограничения еще в марте .
В Окленде впервые с февраля зафиксировали случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Новая Зеландия сегодня сообщила о своем первом случае COVID -19 в обществе через полгода после того, как положительный результат обнаружили в крупнейшем городе Окленде. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Связь между случаем и границей или изолированной управляемой государством еще не установлен, дело сейчас расследуется.
Последний зарегистрированный в Новой Зеландии общий случай COVID-19 в обществе был в феврале. Региональное подразделение общественного здоровья Окленда проводит опрос по делу с целью отслеживания контактов.
Любой в Окленде, который ловит общественный транспорт или кто не может социально дистанцироваться в общественных местах, должен носить маску в качестве меры пресечения.
Дополнение
Новая Зеландия придерживается жесткой и быстрой реакции, которая помогла ей практически ликвидировать COVID-19 внутри страны, позволив людям жить без ограничений, хотя ее международная граница остается в основном закрытым.
В стране зарегистрировано около 2500 подтвержденных случаев коронавируса и 26 смертей, связанных с этим.
Напомним
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила , что границы страны будут закрытыми минимум до конца года.