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В Окленде впервые с февраля зафиксировали случай коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Новая Зеландия сегодня сообщила о своем первом случае COVID -19 в обществе через полгода после того, как положительный результат обнаружили в крупнейшем городе Окленде. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Связь между случаем и границей или изолированной управляемой государством еще не установлен, дело сейчас расследуется.

Последний зарегистрированный в Новой Зеландии общий случай COVID-19 в обществе был в феврале. Региональное подразделение общественного здоровья Окленда проводит опрос по делу с целью отслеживания контактов.

Любой в Окленде, который ловит общественный транспорт или кто не может социально дистанцироваться в общественных местах, должен носить маску в качестве меры пресечения.

Дополнение

Новая Зеландия придерживается жесткой и быстрой реакции, которая помогла ей практически ликвидировать COVID-19 внутри страны, позволив людям жить без ограничений, хотя ее международная граница остается в основном закрытым.

В стране зарегистрировано около 2500 подтвержденных случаев коронавируса и 26 смертей, связанных с этим.

Напомним

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила , что границы страны будут закрытыми минимум до конца года.

Крупнейший город Новой Зеландии отменило все карантинные ограничения еще в марте .

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