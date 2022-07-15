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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 35077 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В ОК "Південь" розповіли деталі російських ракетних ударів по Вінниці

В ОК "Південь" розповіли деталі російських ракетних ударів по Вінниці

Київ • УНН

 • 193343 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Удари по Вінниці в четвер 14 липня завдавав малий ракетний корабель рф. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Цитата

"Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу “Калібр”, які й влучили по Вінниці", - йдеться в повідомленні.

Доповнення 

Внаслідок російського обстрілу у Вінниці загинуло 23 особи (з них 3 дитини). Звернулася за допомогою 115 осіб, госпіталізовано 64, у тому числі 2 дитини. У важкому стані перебуває 34 особи, 5 осіб у критичному стані.

Українські Національні Новини

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