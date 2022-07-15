В ОК "Південь" розповіли деталі російських ракетних ударів по Вінниці

Цитата

"Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу “Калібр”, які й влучили по Вінниці", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Внаслідок російського обстрілу у Вінниці загинуло 23 особи (з них 3 дитини). Звернулася за допомогою 115 осіб, госпіталізовано 64, у тому числі 2 дитини. У важкому стані перебуває 34 особи, 5 осіб у критичному стані.