В ОК "Юг" рассказали детали российских ракетных ударов по Виннице
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Удары по Виннице в четверг 14 июля наносил малый ракетный корабль рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".
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"Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа “Калибр”, которые и попали по Виннице", - говорится в сообщении.
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В результате российского обстрела в Виннице погибли 23 человека (из них 3 ребенка). Обратились за помощью 115 человек, госпитализированы 64, в том числе 2 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 34 человека, 5 человек в критическом состоянии.