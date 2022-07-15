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В ОК "Юг" рассказали детали российских ракетных ударов по Виннице

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Удары по Виннице в четверг 14 июля наносил малый ракетный корабль рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

Цитата

"Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа “Калибр”, которые и попали по Виннице", - говорится в сообщении.

Дополнение 

В результате российского обстрела в Виннице погибли 23 человека (из них 3 ребенка). Обратились за помощью 115 человек, госпитализированы 64, в том числе 2 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 34 человека, 5 человек в критическом состоянии.

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