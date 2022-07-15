В ОК "Юг" рассказали детали российских ракетных ударов по Виннице

Цитата

"Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа “Калибр”, которые и попали по Виннице", - говорится в сообщении.

Дополнение

В результате российского обстрела в Виннице погибли 23 человека (из них 3 ребенка). Обратились за помощью 115 человек, госпитализированы 64, в том числе 2 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 34 человека, 5 человек в критическом состоянии.