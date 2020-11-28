В Офісі Презиеднта назвали три кроки для виходу з конституційної кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Вихід з конституційної кризи в Україні слід зробити через три важливі кроки, при яких усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Команда Президента Володимира Зеленського вважає протидію корупції у нашій державі одним з найважливіших своїх завдань. Крім того, це не лише нагальний запит українського суспільства, а й складова європейського вектору розвитку України”, — написав Єрмак.
Він зауважив, що нещодавнє рішення Конституційного суду “завдало значної шкоди антикорупційній інфраструктурі України і поставило під загрозу досягнення нашої країни на шляху євроінтеграції”.
Відтак, керівник Офісу Президента озвучив “три важливі кроки” для виходу з конституційної кризи:
Перший — відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях. На думку Володимира Зеленського, кримінальна відповідальність за це має бути достатньо суворою.
Другий — відновлення повноважень НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів.
Третій — врегулювання питання утворення НАБУ та забезпечення гарантії діяльності його директора.
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“Для виконання цих кроків усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно. Представники уряду, народні депутати разом з експертним середовищем повинні оперативно доопрацювати відповідні законодавчі ініціативи, а Верховна Рада — якнайшвидше ухвалити”, — резюмував Єрмак.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський просить ВР якнайшвидше ухвалити законопроекти щодо вирішення антикорупційної кризи.