В Офісі Презиеднта назвали три кроки для виходу з конституційної кризи

“Команда Президента Володимира Зеленського вважає протидію корупції у нашій державі одним з найважливіших своїх завдань. Крім того, це не лише нагальний запит українського суспільства, а й складова європейського вектору розвитку України”, — написав Єрмак.

Він зауважив, що нещодавнє рішення Конституційного суду “завдало значної шкоди антикорупційній інфраструктурі України і поставило під загрозу досягнення нашої країни на шляху євроінтеграції”.

Відтак, керівник Офісу Президента озвучив “три важливі кроки” для виходу з конституційної кризи:

Перший — відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях. На думку Володимира Зеленського, кримінальна відповідальність за це має бути достатньо суворою.

Другий — відновлення повноважень НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів.

Третій — врегулювання питання утворення НАБУ та забезпечення гарантії діяльності його директора.

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“Для виконання цих кроків усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно. Представники уряду, народні депутати разом з експертним середовищем повинні оперативно доопрацювати відповідні законодавчі ініціативи, а Верховна Рада — якнайшвидше ухвалити”, — резюмував Єрмак.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський просить ВР якнайшвидше ухвалити законопроекти щодо вирішення антикорупційної кризи.