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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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В Офісі Президента заявили, що не будуть втручатися у скандал навколо Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. В Офісі Президента повідомили, що не будуть втручатися у внутрішню політичну кухню Сполучених Штатів. Про це повідомив помічник Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю телеканалу “1+1”, коментуючи скандал навколо президента США Дональда Трампа, передає УНН.

В Офісі Президента заявили, що не будуть втручатися у скандал навколо Трампа

"Я не вважаю, що президент Зеленський зробив якусь помилку під час візиту. Сьогодні ця бесіда – це частина історії. Сьогодні вже президенти під час своєї зустрічі обговорювали зовсім інші питання. Саме за ініціативи президента Трампа. На сьогоднішній день ми маємо розклад і завдання щодо підготовки вже офіційного візиту", - сказав Єрмак.

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Також помічник Президента додав, що ситуація зі Сполученими Штатами дісталася теперішній владі у спадок, і вона непроста.

"Це внутрішні справи США. Ми бачимо в США нашого друга, нашого стратегічного партнера. Те що відбувається там – це їх внутрішня політична кухня. Ми не будемо ніяким чином в цьому брати участь. Наша дружба і наша підтримка двопалатна. Вона є, вона дуже потужна, і я впевнений, що вона буде така і надалі", - додав Єрмак.

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови Трампа та Зеленського.

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