В Офисе Президента заявили, что не будут вмешиваться в скандал вокруг Трампа

"Я не считаю, что президент Зеленский сделал какую-то ошибку во время визита. Сегодня эта беседа - это часть истории. Сегодня уже президенты во время своей встречи обсуждали совсем другие вопросы. Именно по инициативе президента Трампа. На сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовке уже официального визита", - сказал Ермак.

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Также помощник Президента добавил, что ситуация с Соединенными Штатами досталась нынешней власти в наследство, и она непростая.

"Это внутренние дела США. Мы видим в США нашего друга, нашего стратегического партнера. То, что происходит там - это их внутренняя политическая кухня. Мы не будем никоим образом в этом участвовать. Наша дружба и наша поддержка двухпалатная. Она есть, она очень мощная, и я уверен, что она будет такой и в дальнейшем", - добавил Ермак.

Напомним, 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского.