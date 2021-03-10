В Офісі Президента підтвердили, що РНБО збереться завтра: порядок денний ще не оприлюднено

Цитата

“Рада національної безпеки та оборони відбудеться завтра о 15:00. Порядок денний ще не оприлюднено”, - повідомила співрозмовниця.

Деталі

Раніше сьогодні ЗМІ повідомили про те, що на засіданні РНБО розглянуть питання щодо позбавлення військових і почесних звань громадян, які перейшли на бік держави-агресора.

Також, за даними ЗМІ, буде розглянуто питання виконання державного оборонного замовлення на 2021 рік.

Контекст

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться 12 березня.