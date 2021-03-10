В Офисе Президента подтвердили, что СНБО соберется завтра: повестка дня еще не обнародована
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Заседание Совета по национальной безопасности и обороне состоится в четверг, 11 марта, в 15:00. Информацию об этом УНН подтвердила пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель.
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"Совет национальной безопасности и обороны состоится завтра в 15:00. Повестка дня еще не обнародована", - сообщила собеседница.
Детали
Ранее сегодня СМИ сообщили о том, что на заседании СНБО рассмотрят вопрос о лишении военных и почетных званий граждан, перешедших на сторону государства-агрессора.
Также, по данным СМИ, будет рассмотрен вопрос выполнения государственного оборонного заказа на 2021 год.
Контекст
Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится 12 марта.