В Офісі президента назвали цілі рф на цьому етапі війни
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Російське керівництво хоче заморозити «конфлікт» в Україні, зберегти присутність на окупованих територіях і намагається провокувати нестабільність в інших регіонах. Про це заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, пише УНН.
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«росія на цьому етапі війни істерично вкладається... По/перше, у масштабні «м'ясні» контрштурми, щоб пройти хоча б на 500 метрів. Заради пропагандистських цілей… По/друге, у провокування інших осередків нестабільності в різних регіонах. І пролонгацію цих нестабільностей, щоб максимально відвернути увагу демократій від підтримки України. По/третє, в обов'язкове заморожування конфлікту, зниження інтенсивності бойових дій і збереження своєї присутності на частині окупованих територій. З подальшим виходом на наступні етапи війни», - написав Подоляк у Telegram.
Доповнення
За словами Подоляка, росія у постійному пошуку озброєння у третіх країнах та створення мережі виробництв у «межах умовного терористичного Альянсу».
Також, як зазначив Подоляк, росія намагається перевести війну в позиційну без істотного просування сторін, щоб частково відновити вплив на глобальні дисекції.
«Усе це разом має передбачуваний, примітивний вигляд і легко усувається жорсткою принциповою позицією коаліції країн демократії. Потрібно довести війну до справедливого фіналу й отримати архітектуру нового глобального порядку», - зауважив Подоляк.
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